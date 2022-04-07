Sahibinin cezaevinde olduğu öğrenilen ve yıkılmasına karar verilen metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangın sonucu bina küle döndü.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerindeki metruk binanın, yaklaşık bir hafta önce demir korkulukları ve kapısı iki kez çalınmıştı.

Ev sahibinin eniştesi olduğunu belirten Demir Çelik, eniştesinin cezaevinde olduğunu ve evin bu nedenle bakımsız kaldığını söylemişti.

Mahalle sakinleri, metruk binanın yangın çıkma ihtimaline karşı bir an önce yıkılmasını talep etmişti. Binada yapılan incelemelerin ardından, 20 gün içinde yıkım kararı verilmişti.

Kararın ardında yıkılmasına sayılı günler kalan evde, korkulan oldu.

Devriye gezen polis ekipleri fark etti

Evde çıkan yangın, devriyeye çıkan polis ekibinin dikkati sayesinde yangın fark edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ev, tamamen kullanılamaz hale geldi

Büyük çaplı yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından binanın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tekirdağ’da, metruk bina yangında kül oldu VİDEO

