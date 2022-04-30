Tekirdağ'da metruk binada yangın

Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Çevredekiler yangını meraklı gözlerle izlerken, bazıları da cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi'nde eski bir binada henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahallede ki metruk evler orada yaşayan vatandaşların kanayan yarası haline gelmeye başladı.



Çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.



Fidanlık Sokak üzerinde bulunan virane durumda ki bir bina alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar itafiye ekiplerine haber verdi. Yangın,itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Tekirdağ'da metruk ev alev alev yandı

"Daha kaç tane böyle bina yanacak"

Yangınla ilgili konuşan Cemaliye Mahalle Muhtarlığı Baş Azası Deniz Gökçe, "Mahallemizde çok sayıda metruk yapı mevcut. Defalarca kez belediyeye dilekçe yazıyoruz ancak karşılığını alamıyoruz. Daha kaç tane böyle bina yanacak. İlla birisinin canı mı yanması gerekiyor." dedi.

İHA'nın haberine göre, mahalle sakinleri, binayı madde bağımlılarının yaktığını iddia ederken yangının çıkış sebebi hakkında itfaiyenin incelemeleri sürüyor.



