Tekirdağ’da mıcıra kapılan araç şarampole yuvarlandı

Seyir halindeyken mıcıra kapılan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, Balabancık Mahallesi’ne gitmek üzere Şarköy yolundan stabilize yola giren Mehmet A. (61) yönetimindeki otomobil, Çimendere yakınlarda viraja girerken mıcıra kapıldı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Otomobilde sürücü Mehmet A. ve yanında bulunan eşi Emine A. kazayı yaralı atlattı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı duyup gelen Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, yaralı vatandaşların yardımına koştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardında yaralıları Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, “Bu yolu kullanan tır şoförlerinin hızını düşürmediğini görüyoruz. Biraz daha dikkatli seyretmelerini rica ediyorum. Kazalar kaçınılmaz olabilir. Kazazede vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.” dedi.