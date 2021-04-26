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    Tekirdağ'da minibüs yaşlı kadının üzerinden geçti

    Yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti. Olay anı ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 13:33
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    Tekirdağ'da minibüs yaşlı kadının üzerinden geçti

    Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi yakınında seyir halinde olan 59 M 7264 plakalı minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 61 yaşındaki Latife Korkmaz’a çarptı.

    Latife Korkmaz minibüsün altında kalırken, minibüs şoförü ise durumu fark etmeyerek yoluna devam etti.

    KURTARILAMADI

    Sürücünün üzerinden geçtiği kadını gören çevredekiler durumu 112 sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz’ı hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen  hayatını kaybetti.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Minibüs şoförü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Feci kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Tekirdağ'da minibüs yaşlı kadının üzerinden geçti ViDEO

    Tekirdağ da minibüs yaşlı kadının üzerinden geçti #1

    Tekirdağ da minibüs yaşlı kadının üzerinden geçti #2

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