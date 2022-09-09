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- Tekirdağ'da moto kuryeler arasında bıçaklı kavga
Tekirdağ'da moto kuryeler arasında bıçaklı kavga
Çorlu ilçesinde ilerlerken karşılaşan motosikletli kuryeler tartışmaya başladı. Bir süre sonra bıçaklı saldırıya dönen olay kameraya yansıdı.
- 09.09.2022 - 13:19
- Güncelleme : 09.09.2022 - 13:31
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki moto kuryeler arası nabızlar yükseldi.
Çobançeşme kavşağı üzerinde yaşanan olay, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen moto kuryelerin karşılaşmasıyla başladı.
Bıçak ve yumrukla saldırdılar
Grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma giderek alevlenince, kavga başladı.
Bıçakla ve yumruk yumruğa birbirine giren iki grubun kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonrası son buldu.
3 kişi yaralandı
Kavga sonrası yaralanan 3 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ'da moto kuryeler arasında bıçaklı kavga ViDEO