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    Tekirdağ'da moto kuryeler arasında bıçaklı kavga

    Çorlu ilçesinde ilerlerken karşılaşan motosikletli kuryeler tartışmaya başladı. Bir süre sonra bıçaklı saldırıya dönen olay kameraya yansıdı.
    • 09.09.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 13:31
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    Tekirdağ'da moto kuryeler arasında bıçaklı kavga

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki moto kuryeler arası nabızlar yükseldi.

    Çobançeşme kavşağı üzerinde yaşanan olay, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen moto kuryelerin karşılaşmasıyla başladı.

    Bıçak ve yumrukla saldırdılar

    Grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma giderek alevlenince, kavga başladı.

    Bıçakla ve yumruk yumruğa birbirine giren iki grubun kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonrası son buldu.

    3 kişi yaralandı

    Kavga sonrası yaralanan 3 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Tekirdağ'da moto kuryeler arasında bıçaklı kavga ViDEO

    Tekirdağ da moto kuryeler arasında bıçaklı kavga #1


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