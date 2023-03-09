Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden A.D. yönetimindeki motosiklet ile Güldalı Sokak’tan çıkış yapan H.Ö. idaresindeki ticari taksi, Çobançeşme Mahallesi Cumhuriyet Parkı ışıklar mevkisinde çarpıştı.
Kadına çarptı, dükkana girdi
Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan ticari taksi, yoldan geçen G.G. isimli yayaya çarptıktan sonra köfteci dükkanına girdi.
Kazada motosiklet sürücüsü A.D. ile G.G. isimli yaya kadın yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kıl payı atlattı
İş yeri önünde oturan lokanta sahibinin kıl payı atlattığı kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.