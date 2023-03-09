Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden A.D. yönetimindeki motosiklet ile Güldalı Sokak’tan çıkış yapan H.Ö. idaresindeki ticari taksi, Çobançeşme Mahallesi Cumhuriyet Parkı ışıklar mevkisinde çarpıştı.

Kadına çarptı, dükkana girdi

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan ticari taksi, yoldan geçen G.G. isimli yayaya çarptıktan sonra köfteci dükkanına girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü A.D. ile G.G. isimli yaya kadın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kıl payı atlattı

İş yeri önünde oturan lokanta sahibinin kıl payı atlattığı kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da motosiklet ile çarpışan ticari taksi, yayaya vurup, köfteci dükkanına daldı
Tekirdağ’da motosiklet ile çarpışan ticari taksi, yayaya vurup, köfteci dükkanına daldı
Tekirdağ’da motosiklet ile çarpışan ticari taksi, yayaya vurup, köfteci dükkanına daldı