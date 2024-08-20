Tekirdağ'da motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.M. idaresindeki 59 AJJ 783 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki Y.Y.'ye çarptı.

Kazada yere düşen çocuğu gören çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.Y.'yi ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"BİRDEN ÖNÜME ATLADI"

Çocuğa çarpmamak için manevra yaptığını iddia eden M.M., “Çocuk birden önüme atladı. Çarpmamak için manevra yaptım ama motosikletimin aynasına çarparak yere düştü.” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)