Tekirdağ'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı Tekirdağ'da yolun karşısına geçerken motosikletli kuryenin çarptığı kadının yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

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İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Recep T.'nin kullandığı motosiklet, koşar adımla karşıdan karşıya geçmek isteyen Esra S.'ye çarptı.

Kaza sonrası yaralanan Esra S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Recep T., "Ben yokuş aşağı seyrederken koşarak bir anda önüme çıktı, kurtaramadım" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)