İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.
Dumlupınar Caddesi istikametine seyreden O.D. (19) kullandığı 34 ECV 132 plakalı motosikleti şaha kaldırdı.
Kontrolden çıktı
Saniyeler sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden O.D. kaza yaptı.
Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan O.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
O anlar kamerada
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan sürücü O.D.’nin motosikleti şaha kaldırdığı esnada kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.