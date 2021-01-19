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    Tekirdağ'da motosikletiyle çarptığı otomobilin üzerinden uçtu

    Tekirdağ’ın Muratlı İlçesinde motosiklet ile otomobilin feci kazası kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 19.01.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 12:02
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    Tekirdağ'da motosikletiyle çarptığı otomobilin üzerinden uçtu

    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.S.’nin yönetimindeki motosiklet, T.C. isimli sürücünün idaresindeki otomobile çarptı.

    ARACIN ÜZERİNDEN UÇTU

    Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.

    Çarptığı otomobilin üzerinden uçup diğer tarafa düşen motosikletli sürücünün o anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    motosiklet kaza

    HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak, sürücüyü hastaneye kaldırdı.

    Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören motosiklet sürücüsü, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

    Tekirdağ'da motosikletiyle çarptığı otomobilin üzerinden uçtu VİDEO

    motosiklet kaza

    motosiklet kaza

    motosiklet kaza

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