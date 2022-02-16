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    Tekirdağ'da mutfaktaki patlamada, babaanne ile torun yaralandı

    Hayrabolu ilçesinde evin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 78 yaşındaki Nazliye Kuşoğlu ile zihinsel engelli torunu Nazlı Kuşoğlu yaralandı.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 15:20
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    Tekirdağ'da mutfaktaki patlamada, babaanne ile torun yaralandı

    Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağı kırsal Şalgamlı Mahallesi Yeni Mahalle Sokak üzerinde, sabah saatlerinde, Ali İhsan Kuşoğlu'na ait tek katlı müstakil evin mutfağında, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

    Patlama sonrasında evde çıkan yangında, Nazliye Kuşoğlu (78) ile zihinsel engelli torunu Nazlı Kuşoğlu (18) yaralandı.

    EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

    İhbar üzerine mahalleye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümeden kontrol altına alındı. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

    Vücudunda yanıklar meydana gelen Nazlı Kuşoğlu, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Tekirdağ'da mutfaktaki patlamada, babaanne ile torun yaralandı VİDEO

    Tekirdağ da mutfaktaki patlamada, babaanne ile torun yaralandı #1

    Tekirdağ da mutfaktaki patlamada, babaanne ile torun yaralandı #2

    Tekirdağ da mutfaktaki patlamada, babaanne ile torun yaralandı #3


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