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    Tekirdağ'da ‘ne bakıyorsun’ kavgası: Başında şişe parçaladı

    Araç içinde alkol alan K.K. ve S.E.S., ‘ne bakıyorsun’ diyerek yoldan geçen S.Ç. ve B.K.’ye saldırdı. K.K., S.Ç.’nin kafasında bira şişesi parçaladı.
    • 04.12.2022 - 15:38
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    Tekirdağ'da ‘ne bakıyorsun’ kavgası: Başında şişe parçaladı

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Cengiz Topel Caddesi Hakim Sami Sokak üzerinde, akşam saatlerinde araç içinde alkol alan K.K. (23) ve S.E.S. (26), işten çıkıp evine gitmekte olan S.Ç. ve B.K.’ye ‘ne bakıyorsun’ deyince tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüdü. Elindeki bira şişesini S.Ç.’nin kafasında parçalayan K.K.’yi engellemeye çalışan B.K. de yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

    2 şüpheli gözaltına alındı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

    İHA’nın haberine göre; olayın faili oldukları iddia edilen K.K. ve S.E.S.’yi gözaltına alırken, kavgada başına aldığı darbe ile ağır yaralanan S.Ç. ve B.K., çağırılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Zanlılar gözaltına alınarak Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada, S.Ç.’nin başında parçalanan bira şişesinin yanındaki dolu bira şişesine ve bir bıçağa da el koydu.

    Tekirdağ da ‘ne bakıyorsun’ kavgası: Başında şişe parçaladı #1

    Tekirdağ da ‘ne bakıyorsun’ kavgası: Başında şişe parçaladı #2

    Tekirdağ da ‘ne bakıyorsun’ kavgası: Başında şişe parçaladı #3


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