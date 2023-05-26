DHA

TEM otoyolunun Saray ilçesi gişeler mevkiinde meydana gelen olayda, Nurettin Akgül’ün kullandığı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü kamyonet ile çarpıştı.

Araç ikiye bölündü

Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki 22 yaşındaki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı 24 yaşındaki Burhan Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Cenazeleri kaldırıldı

Yaralanan sürücüler Nurettin Akgül ile Tuncay Ekici, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nişanlı çiftin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Yarın evleneceklerdi

Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin’in, yarın saat 13.00’te Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi’nde töreni olduğu öğrenildi.

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İstanbul’dan alışveriş yaptıktan sonra Kırklareli’ye giden Coşkuntuna ve Çetin’in ikiye bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü.