Tekirdağ'da oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı

Boş bir arazide av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Cem Mermer'in cinayet şüphelisi baba Veli Mermer, emniyet ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kırsal Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide önceki gün bir ceset görüldü.

Cesedi gören çevredekiler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş kişinin Cem Mermer olduğunu belirledi.

BABASI TARAFINDAN TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, boş av tüfeği fişekleri de buldu. Plaka Takip Sistemi'nin (PTS) kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, baba Veli Mermer'in aracının,cesedin bulunduğu bölgede olduğu tespit etti.

Jandarmanın bilgi vermesi ile harekete geçen Ergene Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baba Mermer'in evinde ve iş yerinde arama yaptı.

TUTUKLANDI

Polisin aramasında bir av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, soruşturmanın sürdüğü Malkara Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Mermer, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Mermer'in ifadesinde, gözyaşı dökerek oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Mermer "Oğlumun kendine göre, rahatsızlığı vardı. Olay günü tartıştık. Sonra böyle bir olay oldu. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.









