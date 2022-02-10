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    Tekirdağ'da öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene tutuklama

    Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kız öğrencisi E.N.T.'ye (16) cep telefonundan mesajlar gönderen lise öğretmeni Ç.A. (32), 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 15:53
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    Tekirdağ'da öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene tutuklama

    Tekirdağ'da Şarköy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ç.A., iddiaya göre, kız öğrencisi E.N.T.'ye cep telefonundan mesajlar gönderdi.

    Mesajlardan rahatsız olan öğrenci, durumu ailesine anlattı ve polise şikayette bulunuldu.

    TUTUKLANDI

    Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma da başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Ç.A., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

    SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

    Ç.A.'nın, ifadesinde, "Cinsel herhangi bir suç işlemedim. Değil cinsel, fiziksel temasta dahi bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." dediği belirtildi.

    Tekirdağ da öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene tutuklama #1

    Tekirdağ da öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene tutuklama #2


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