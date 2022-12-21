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    Tekirdağ'da okul önünde kaza: 2 yaralı

    Okuldan çıkarken yaya geçidini kullanan uyruklu öğrenciye çarpan motosikletli kurye, hem küçük kızı hem kendini yaraladı.
    • 21.12.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:34
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    Tekirdağ'da okul önünde kaza: 2 yaralı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli kurye, dehşet saçtı.

    Okul önündeki yaya geçidinden geçen motosikletli kurye hızını düşürmedi.

    Okuldan çıkan ilkokul 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ragad Haser, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı.

    Küçük kıza çarptı

    Bu sırada otogar istikametine seyreden Hüseyin Yılmaz’ın kullandığı motosiklet, küçük kıza çarptı.

    Kazanın etksiyle devrilen motosiklet sürücüsü Yılmaz ile kız çocuğu yaralandı.

    Tekirdağ'da moto kurye yaya geçidindeki çocuğa çarptı VİDEO

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    O anlar kameralara yansıdı

    İHA'nın haberine göre, öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tekirdağ da okul önünde kaza: 2 yaralı #1

    Tekirdağ da okul önünde kaza: 2 yaralı #2

    Tekirdağ da okul önünde kaza: 2 yaralı #3


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