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Tekirdağ'da okul önünde kaza: 2 yaralı

Tekirdağ'da okul önünde kaza: 2 yaralı

Okuldan çıkarken yaya geçidini kullanan uyruklu öğrenciye çarpan motosikletli kurye, hem küçük kızı hem kendini yaraladı.