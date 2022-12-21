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- Tekirdağ'da okul önünde kaza: 2 yaralı
Tekirdağ'da okul önünde kaza: 2 yaralı
Okuldan çıkarken yaya geçidini kullanan uyruklu öğrenciye çarpan motosikletli kurye, hem küçük kızı hem kendini yaraladı.
- 21.12.2022 - 10:16
- Güncelleme : 21.12.2022 - 10:34
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli kurye, dehşet saçtı.
Okul önündeki yaya geçidinden geçen motosikletli kurye hızını düşürmedi.
Okuldan çıkan ilkokul 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ragad Haser, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı.
Küçük kıza çarptı
Bu sırada otogar istikametine seyreden Hüseyin Yılmaz’ın kullandığı motosiklet, küçük kıza çarptı.
Kazanın etksiyle devrilen motosiklet sürücüsü Yılmaz ile kız çocuğu yaralandı.
Tekirdağ'da moto kurye yaya geçidindeki çocuğa çarptı VİDEO
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
O anlar kameralara yansıdı
İHA'nın haberine göre, öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.