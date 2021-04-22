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- Tekirdağ’da onarmak için çıktığı çatıdan düştü
Tekirdağ’da onarmak için çıktığı çatıdan düştü
Onarım için çatı katına çıkan şahıs, dengesini kaybedince 4 metre yüksekten yere düştü. Yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 22.04.2021 - 16:53
Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Çimendere Mahallesi’nde, Fikret Demir isimli bir vatandaş tek katlı evinin çatısına çıktı.
Onarım yapmak isteyen Demir, dengesini kaybedince 4 metre yüksekten yere düştü.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.