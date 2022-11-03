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    Tekirdağ'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

    Tekirdağ'da TEM yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyerlere, ardından da seyir halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
    • 03.11.2022 - 19:07
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    Tekirdağ'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

    Tekirdağ'da akşam saatlerinde İstanbul- Edirne TEM yolunun Çerkezköy gişeleri yakınlarında Övgü Muş yönetimindeki 34 L 6670 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da önünde ilerleyen Ensar C.'nin kullandığı 34 UZ 1875 plakalı kamyona çarptı.

    İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 kişi yaşamını yitirdi

    Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Övgü Muş ile araçtaki Ersan Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

    DHA'nın haberine göre yaralanan Erdem E. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tekirdağ da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü #1

    Tekirdağ da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü #2

    Tekirdağ da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü #3

    Tekirdağ da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü #4

    Tekirdağ da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü #5


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