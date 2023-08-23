Tekirdağ'da otomobil yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yön tabelasına çarparak ölümden döndü.

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden İstanbul yönüne seyir halinde olan otomobilin sürücüsü İ.A., trafikte hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarparak savruldu.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü İ.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik aksadı

Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken trafik ekipleri tek şeritten akan trafiğin kontrolünü sağladı.