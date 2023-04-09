Tekirdağ'da otopark cinayeti: 1 tutuklu Çorlu ilçesindeki otoparkta iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya döndü. Bıçaklanan kişi olay yerinde can verirken saldırgan da tutuklandı.

DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dehşet anları yaşandı.

Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki otoparkta 54 SA 629 plakalı otomobiliyle gelen Ayhan Aydın ile buluştuğu Birader Binici tartıştı.

Çıkan kavgada Binici, Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü.

Tutuklandı

İstanbul'a kaçan Binici, polis ekiplerince yakalandı. Binici ile kaçmasına yardım eden 2 şüpheli, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Binici tutuklandı, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Küfürleşme tartışmayı alevlendirdi

Binici'nin ifadesinde, otomobil içinde Ayhan Aydın ile çekirdek yediğini, aralarında tartışma çıkıp, 'küfürleşme' olduğunu ve olayın bu nedenle yaşadığını söylediği öğrenildi.