Tekirdağ'da otoparkta küfürleşme tartışması: Bıçaklanarak öldürüldü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 22 yaşındaki B.B., 'küfürleşme' nedeniyle çıkan kavgada Ayhan Aydın'ı (53) otoparkta bıçaklayarak öldürdü.

DHA

Tekirdağ'da yaşanılan kavgada kan aktı.

Saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 54 SA 629 plakalı otomobili ile otoparka gelen Ayhan Aydın, burada B.B. ile karşılaştı.

Hayatını kaybetti

İkili arasında 'küfürleşme' nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada B.B., Aydın'ı bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ayhan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'da yakalandı

Polis de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, B.B.'nin olay yerine gelen bir otomobil ile İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polis, bu sabah Esenyurt ilçesindeki bir evde saklanan B.B.'yi operasyonla gözaltına aldı.

Çorlu'ya getirilen B.B., ilk ifadesinde; aralarında 'küfürleşme' olduğunu, bu nedenle olayın yaşandığını söyledi. B.B.'ye yardım ettiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.