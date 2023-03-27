Tekirdağ'da panik anları! Apartmanın çatısı alev aldı

İHA
Tekirdağ'da panik anları yaşandı.
Çorlu'da meydana gelen olayda, Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan apartman çatısından alevler yükseldi
Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Apartman boşaltıldı
Yangın nedeniyle apartman sakinleri apar topar binadan tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü. Yanan binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.