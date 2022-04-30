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    Tekirdağ'da pazarda yürürken boynundan bıçaklandı

    Pazarda alışveriş yapan husumetlisini takibe alarak hastanelik eden Halil Karaca, yakalanıp tutuklandı. Yaralının ise sağlık durumu iyi.
    • 30.04.2022 - 13:26
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    Tekirdağ'da pazarda yürürken boynundan bıçaklandı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köprübaşı mevkiindeki pazarda dolaşan Erhan Kalyoncu, kendisini takip eden husumetlisi Halil Karaca tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    29 yaşındaki genç boynundan yaralanırken, saldırgan Karaca ortadan kayboldu.

    Tedaviye alındı

    Yaralanan Kalyoncu, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalyoncu'nun sağlık durumu iyi.

    Husumetli yakalandı

    DHA'nın haberine göre polis ekipleri ise Karaca'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen şüpheli adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Tekirdağ da pazarda yürürken boynundan bıçaklandı #1

    Tekirdağ da pazarda yürürken boynundan bıçaklandı #2


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