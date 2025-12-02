Tekirdağ'da polis dakikalarca dil döktü: Alkolmetreyi üflemeyince yediği ceza katlandı

- Tekirdağ Çorlu'da alkol kontrolü yapan trafik ekipleri, uygulama noktasını gördükten sonra yön değiştiren bir sürücüyü durdurdu.
- Polislerin çabalarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi.
- Sürücünün ehliyetine 2031'e kadar el konulurken, aracı yediemin otoparkına çekildi.
Tekirdağ'da Çorlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Çorlu Çevre yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı.
Uygulama noktasını gören bir otomobil sürücüsünün ise geri hareket ederek yolunu değiştirdiği gözlendi.
O civarda bulunan trafik ekibi ise, sürücünün kaçmasına mahal vermeden durdurdu.
ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYİ KABUL ETMEDİ
Sürücü H.Ö., trafik polisinin tüm uğraşlarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti.
Daha önceden de sürücü belgesini kaptırdığı ortaya çıkan H.Ö.'ye, 6 maddeden yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi.
2031 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDU
Sürücünün ayrıca 2031 yılına kadar sürücü belgesine el konuldu.
Sürücünün kullandığı otomobil, çekici tarafından bağlanarak yediemin otoparkına bırakıldı.