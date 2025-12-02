Tekirdağ'da polis dakikalarca dil döktü: Alkolmetreyi üflemeyince yediği ceza katlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ'da Çorlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Çorlu Çevre yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı.

Uygulama noktasını gören bir otomobil sürücüsünün ise geri hareket ederek yolunu değiştirdiği gözlendi.

O civarda bulunan trafik ekibi ise, sürücünün kaçmasına mahal vermeden durdurdu.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYİ KABUL ETMEDİ

Sürücü H.Ö., trafik polisinin tüm uğraşlarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Daha önceden de sürücü belgesini kaptırdığı ortaya çıkan H.Ö.'ye, 6 maddeden yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi.

2031 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün ayrıca 2031 yılına kadar sürücü belgesine el konuldu.

Sürücünün kullandığı otomobil, çekici tarafından bağlanarak yediemin otoparkına bırakıldı.