Tekirdağ'da polis ekipleri orman yangınına TOMA ile müdahale etti Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin de Malkara ilçesinde çıkan yangına müdahale ederek TOMA ile söndürme çalışmalarına katıldığı anlar kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kavurucu sıcaklar ardından korku dolu günler de başladı.

Sıcak havaların ardından orman yangınları da arttı.

Yurtta orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangının yaşandığı bir kent de Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına dört bir yandan müdahale edildi.

"Balya makinesinden çıkan kıvılcımla başladı"

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Bir tarlada saat 15.50’de balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan ve Teteköy ile Deveciköy Mahalleleri arasında bulunan çamlık alanda rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına ilk 15 dakika içerisinde müdahale edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TOMA araçlarıyla söndürülmeye çalışıldı

Orman yangını kontrol altına alınırken yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube ekipleri ve emniyet bünyesindeki TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

O anlar kaydedildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar anbean polis kamerasına yansıdı.

Söndürülen ormanda soğutma çalışması sürüyor.