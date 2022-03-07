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    Tekirdağ'da polisin dur talimatına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

    Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü otomobile çarptı. Kazanın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 13:00
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    Tekirdağ'da polisin dur talimatına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

    Tekirdağ'da çalışma yapan polis ekipleri, İstanbul'dan Çerkezköy ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.

    Otomobili takibe alan polis, ilçe girişinde 'Dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü ihtara uymayıp kaçarken, polis ekipleri de takibe başladı.

    Takviye ekiplerin de katıldığı takip sırasında otomobil başka bir araca çarptı.

    ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Kazayı yara almadan atlatan 3 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada yüklü miktarda metamfetamin, skunk ve bonzai ele geçirildi.

    1 TUTUKLU 1 SERBEST

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yaşar Taygun Arslan ile Kerim Tüfenk, çıkarıldıkları mahkemede, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, H.B. ise serbest bırakıldı.

    Tekirdağ da polisin dur talimatına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı #1

    Tekirdağ da polisin dur talimatına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı #2

    Tekirdağ da polisin dur talimatına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı #3

    Tekirdağ da polisin dur talimatına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı #4


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