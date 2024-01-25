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Tekirdağ'da polisten kaçan sürücünün savunması: Ehliyetim yok diye kaçtım

Tekirdağ'da polisten kaçan sürücünün savunması: Ehliyetim yok diye kaçtım Çorlu’da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından polis otosuna çarpmasıyla yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan şahsa ve araca toplam 62 bin 667 lira para cezası kesildi.