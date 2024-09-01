Tekirdağ'da sağanak yağışta yolda çukur oluştu

İHA
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oldu.
Süleymanpaşa ilçesinde trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.
YAĞIŞ SÜRECEK
Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
YOLDA ÇUKUR OLUŞTU
Tekirdağ’ın Köseilyas Mahallesi’nde ise aşırı yağmurdan dolayı yolda çukur oluştu.
Kentte sağanak yağmurun aralıklarla devam etmesi beklendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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