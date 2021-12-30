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    Tekirdağ’da sahte içki operasyonu:52 gözaltı

    Yılbaşı öncesi polis ekiplerinin 137 adrese düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 7 ton sahte içki ele geçirilirken, 52 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 10:16
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    Tekirdağ’da sahte içki operasyonu:52 gözaltı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretip, piyasaya sürenlere yönelik çalışma yaptı.

    EV VE İŞ YERLERİNE BASKIN

    Yapılan çalışmanın ardından çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

    Operasyonda sahte içki üretildiği belirlenen 5 imalathane, 39 ev ve 93 iş yerinde arama yapıldı.

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    7 TON SAHTE İÇKİ BULUNDU:52 GÖZALTI

    Aramalarda 6 ton 963 litre sahte içki, 301 şişe çeşitli markalarda sahte ü içki, 245 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

    SON BİR AYDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

    Kentte haziran ve temmuz aylarında sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 12’si yaşamını yitirmişti.

    Tekirdağ’da son bir ayda ise sahte içkiden zehirlenen 5 kişi yaşamını yitirdi.

    ŞÜPHELİLER SORGUDA

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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