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    Tekirdağ'da saman balyaları alev alev yandı, tarım deposu kül oldu

    Ergene ilçesinde traktör römorkunda başlayan yangın tarım deposuna sıçradı. Yangın sonucu çok sayıda tarım aleti ve tarım ürünü kullanılamaz hale geldi.
    • 14.07.2022 - 19:17
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 19:38
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    Tekirdağ'da saman balyaları alev alev yandı, tarım deposu kül oldu

    Tekirdağ'da Ergene ilçesi Paşaköy kırsalında Sofular Mahallesi’nde traktör römorkuna yüklenen balyalar, Ergene’nin Paşaköy Mahallesi mevkiinden geçişi sırasında alev aldı.

    Binlerce balya alev alev yanarken büyüyen yangın tarla ve tarım deposuna sıçradı.

    Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir itfaiyesinin yanı sıra Lüleburgaz Ahmetbey beldesinden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Büyük hasara yol açtı

    Büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin yardımıyla güçlükle söndürüldü. Yangında bin adet balya saman, arı sandıkları ve çok sayıda tarım aleti yandı.

    Tekirdağ'da saman balyaları alev alev yandı, tarım deposu kül oldu VİDEO


    Tekirdağ da saman balyaları alev alev yandı, tarım deposu kül oldu #1

    "Mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

    İHA'nın haberine göre, yangın nedeniyle mağdur vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Paşaköy Muhtarı Naim Tunç, "İdaremiz sınırları içinde çok talihsiz ve üzücü bir yangın olayı meydana geldi. Yangın sonucu 3 römork, 10 arı sandığı, 1 helezon, sulama boruları, bin adet saman balyası kullanılamaz hale geldi. Mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." dedi.

    Tekirdağ da saman balyaları alev alev yandı, tarım deposu kül oldu #2

    Tekirdağ da saman balyaları alev alev yandı, tarım deposu kül oldu #3

    Tekirdağ da saman balyaları alev alev yandı, tarım deposu kül oldu #4

    Tekirdağ da saman balyaları alev alev yandı, tarım deposu kül oldu #5

    Tekirdağ da saman balyaları alev alev yandı, tarım deposu kül oldu #6


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