Tekirdağ'da satışa hazır olan uyuşturucular sobadan çıktı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda satışa hazır haldeki uyuşturucular, sobanın içinde tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüpheli için de çalışma başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

SOBADA POŞETE YERLEŞTİRİLMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU

Belirlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri, bir sobada poşetin içine yerleştirilmiş satışa hazır 300 gram eroin, fişeklenmiş halde bonzai, uyuşturucu fişeklenmesinde kullanılan malzeme ele geçirdi.

FİRARİLERDEN BİRİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Polis, şüphelilerden S.Ç. ve S.Ç.’yi gözaltına aldı. Firari şüphelilerden yaşı 18’den küçük İ.Ç. ile D.Ç.’nin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

















