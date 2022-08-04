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    Tekirdağ’da, şehir içi yolcu minibüsünden 22 kaçak göçmen çıktı

    Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün içinden, 22 kaçak göçmen çıktı. Göçmen sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.
    • 04.08.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 12:29
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    Tekirdağ’da, şehir içi yolcu minibüsünden 22 kaçak göçmen çıktı

    Tekirdağ’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi yolcu minibüsü ile göçmen sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Söz konusu minibüs, Süleymanpaşa TOKİ uygulama noktasında durduruldu.

    14’ü Bangladeş, 8’i Nepal uyruklu

    İHA’nın haberine göre; araç içerisinde yapılan aramada 14 Bangladeş, 8 Nepal uyruklu olmak üzere toplam 22 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

    Şahısları yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan S.E. ve S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin üzerinden çıkan 10 bin 200 TL paraya el konuldu.

    2 şüpheli tutuklandı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 22 yabancı uyruklu şahıs ise Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Tekirdağ’da, şehir içi yolcu minibüsünden 22 kaçak göçmen çıktı #1

    Tekirdağ’da, şehir içi yolcu minibüsünden 22 kaçak göçmen çıktı #2


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