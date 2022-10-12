Tekirdağ’da ‘servis elemanıyız’ deyip, 2 kombiyi çaldılar

Kendilerini servis elemanı olarak tanıtan hırsızlar, 13 bin ve 10 bin liralık 2 kombiyi çaldı. Hırsızlardan biri yakalanırken, konunun uzmanlarından da uyarılar geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bulunan iki ayrı ikamete giderek kendilerini servis elemanı olarak tanıtan şahıslar, 13 bin ve 10 bin TL değerindeki iki adet kombiyi bakım yapacakları bahanesi ile çaldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Biri yakalandı

Ekipler, iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların T.S. (34) ve O.K. (26) olduğunu tespit etti.

T.S., Kumbağ ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın ayrıca “güveni kötüye kullanma” suçundan 2 arama kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Uzmanlardan uyarı

Hırsızlık olayının ardından uzmanlar, İHA aracılığı ile uyarılarda bulundu.

Buna göre servis elemanı olsa dahi kombilerin söktürülmemesi gerektiği belirtildi.

Tüm arızaların sökülmeden tamirinin yapılabildiğini aktaran uzmanlar, sökülüp takılması durumunda ise mutlaka yetkili bir makine mühendisinin kontrol etmesi gerektiğini aktardı.