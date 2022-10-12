Petrol
94.48
0.20%
Euro
18.0493
-0.01%
Dolar
18.5891
0.02%
Altın
999.36
0.34%
Borsa
3554
-0.49%
Bitcoin
359.993
0.15%
BTXN Coin
8.30
1.59%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Tekirdağ’da ‘servis elemanıyız’ deyip, 2 kombiyi çaldılar

    Kendilerini servis elemanı olarak tanıtan hırsızlar, 13 bin ve 10 bin liralık 2 kombiyi çaldı. Hırsızlardan biri yakalanırken, konunun uzmanlarından da uyarılar geldi.
    • 12.10.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da ‘servis elemanıyız’ deyip, 2 kombiyi çaldılar

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bulunan iki ayrı ikamete giderek kendilerini servis elemanı olarak tanıtan şahıslar, 13 bin ve 10 bin TL değerindeki iki adet kombiyi bakım yapacakları bahanesi ile çaldı.

    Olayın ihbar edilmesi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Biri yakalandı

    Ekipler, iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların T.S. (34) ve O.K. (26) olduğunu tespit etti.

    T.S., Kumbağ ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    Şahsın ayrıca “güveni kötüye kullanma” suçundan 2 arama kaydının olduğu belirlendi.

    Şüpheli hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

    Uzmanlardan uyarı

    Hırsızlık olayının ardından uzmanlar, İHA aracılığı ile uyarılarda bulundu.

    Buna göre servis elemanı olsa dahi kombilerin söktürülmemesi gerektiği belirtildi.

    Tüm arızaların sökülmeden tamirinin yapılabildiğini aktaran uzmanlar, sökülüp takılması durumunda ise mutlaka yetkili bir makine mühendisinin kontrol etmesi gerektiğini aktardı.


    Yunanistan’ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
    3. Sayfa

    Yunanistan’ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yeni araştırma: Aşırı sıcak hava koşulları, can kayıplarını artıracak
    Dünya

    Yeni araştırma: Aşırı sıcak hava koşulları, can kayıplarını artıracak

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir