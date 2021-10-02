Tekirdağ'da sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı

Çorlu'da aynı evde yaşadığı kız arkadaşını öldüren Serkan İren, gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan ve tutuklanan şahıs, "Nazlı eve dönmeyeceğini söyleyince sinirlerime hakim olamadım" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Nazlı Koldaguç ve sevgilisi Serkan İren arasında tartışma çıktı.

Çiftin arasında başlayan tartışma, gittikleri kullanılmayan meslek lisesinin bahçesinde kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında öfkelenen Serkan İren, Nazlı'yı 9 yerinden bıçakladı.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, İren ise olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan Koldaguç’un çığlıklarını duyan çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

9 YERİNDEN BIÇAKLANAN NAZLI ÖLDÜ

Gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Koldaguç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası kaçan Serkan İren’i Hıdırdağa Mahallesi’nde saklandığı metruk bir evde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan İren, çıkarıldığı mahkemede, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

"EVE GELMEDİĞİ İÇİN.."

Katil zanlısı Serkan İren’in ifadesinde, birlikte yaşadığı Nazlı Koldaguç’un bir süredir eve gelmediğini ve bu yüzden aralarında tartışma çıktığını anlattığı belirtildi.

Olay günü Nazlı’yı yolda gördüğünü söyleyen İren, “Yolda gördüğümde gel konuşalım dedim. Ona neden eve gelmediğini sordum. Uyuşturucu kullanıyordu ona yapmaması gerektiğini ve eve dönmesini söyledim.

Bana, ‘dönmeyeceğim’ deyince sinirlerime hakim olamadım. Bu olay meydana geldi” dediği belirtildi.