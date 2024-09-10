Tekirdağ'da şiddete uğrayan bebek beyin kanaması geçirdi: Anne dahil 2 gözaltı Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla Y.’nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Sıla Y. ameliyat edilirken, kızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi B.Y. ile 1 kişi gözaltına alındı.

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DHA

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Tekirdağ.

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y., kızı Sıla Y’yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Vücudundan morluklar olan Sıla Y.'nin annesi B.Y., doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

BAYGIN VE VÜCUDUNDA MORLUK GÖREN DOKTORLAR POLİSE BİLDİRDİ

Aile, geçen pazar akşamı Sıla Y.’yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Sıla Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Sıla Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca Sıla Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

AİLENİN DİĞER KIZI KORUMA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Anne B.Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti.

Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı.

ANNE İLE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında anne B.Y ile bir kişiyi daha gözaltına aldı. Anne B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)