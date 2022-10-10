Petrol
97.17
-0.77%
Euro
18.0181
-0.46%
Dolar
18.5775
-0.21%
Altın
1.005
-0.92%
Borsa
3596
0.81%
Bitcoin
362.800
-0.67%
BTXN Coin
8.76
-10.61%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Tekirdağ'da sigara içmek için balkona çıkan adam canından oldu

    Çorlu'da sigara içmek için balkona çıktığı öne sürülen Aycan Güngör, dengesini kaybederek aşağı düştü. Güngör tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 10.10.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da sigara içmek için balkona çıkan adam canından oldu

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. katta bulunan evin balkonuna çıkan 42 yaşındaki Aycan Güngör, dengesini kaybetti.

    Gece yarısı sigara içmek için balkona çıktığı öne sürülen adam, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

    Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı

    Yerde kanlar içinde kalan adamın yardımına komşuları yetişti.

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güngör'e ilk müdahaleyi yaptı.

    Yaralı adam hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası Aycan Güngör, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Tekirdağ da sigara içmek için balkona çıkan adam canından oldu #1

    Tekirdağ da sigara içmek için balkona çıkan adam canından oldu #2

    Tekirdağ da sigara içmek için balkona çıkan adam canından oldu #3

    Tekirdağ da sigara içmek için balkona çıkan adam canından oldu #4


    Adana'da Lezzet Festivali 600 binin üzerinde vatandaşı misafir etti
    Gündem

    Adana'da Lezzet Festivali 600 binin üzerinde vatandaşı misafir etti

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir