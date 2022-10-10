Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da sigara içmek için balkona çıkan adam canından oldu

Tekirdağ'da sigara içmek için balkona çıkan adam canından oldu

Çorlu'da sigara içmek için balkona çıktığı öne sürülen Aycan Güngör, dengesini kaybederek aşağı düştü. Güngör tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.