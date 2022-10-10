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- Tekirdağ'da sigara içmek için balkona çıkan adam canından oldu
Tekirdağ'da sigara içmek için balkona çıkan adam canından oldu
Çorlu'da sigara içmek için balkona çıktığı öne sürülen Aycan Güngör, dengesini kaybederek aşağı düştü. Güngör tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 10.10.2022 - 10:34
- Güncelleme : 10.10.2022 - 10:50
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. katta bulunan evin balkonuna çıkan 42 yaşındaki Aycan Güngör, dengesini kaybetti.
Gece yarısı sigara içmek için balkona çıktığı öne sürülen adam, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı
Yerde kanlar içinde kalan adamın yardımına komşuları yetişti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güngör'e ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı adam hayatını kaybetti
İHA'nın haberine göre, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası Aycan Güngör, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.