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    Tekirdağ'da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi

    Sigara izmariti 50 dönümlük buğday tarlasını küle çevirirken yangını söndürme çalışmasında 1 itfaiye eri yaralandı.
    • 19.06.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 09:33
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    Tekirdağ'da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi

    Dünya buğday arzında sıkıntı yaşarken son günlerde Türkiye'de tarla yangınları çoğalmaya başladı.

    Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşanan buğday tarlasındaki yangın sonrası bu kez benzer vaka Tekirdağ'da yaşandı.

    Tekirdağ'da araçla Çorlu - Sarılar yolundan geçen kişiler tarafından yola sigara izmariti atıldı.

    Atılan izmaritler, yol üzerindeki tarlada yangının çıkmasına neden oldu.

    Rüzgarın da etkisiyle İlter Temeldubas’a ait biçilmemiş buğday tarlası alev alev yandı.

    İtfaiye ekipleri çağırıldı

    Çevredekiler tarafından olayın yaşandığı yere itfaiye ekipleri çağırıldı.

    Tekirdağ'da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi

    Tekirdağ da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi #1

    Yangın tamemen söndürüldü

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

    Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi derinden üzdü.

    İtfaiye eri de yaralandı

    Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaralanan 1 itfaiye eri de olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberien göre; parmağından yaralanan itfaiye eri tedavisinin ardından taburcu edilirken jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Tekirdağ da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi #2

    Tekirdağ da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi #3

    Tekirdağ da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi #4

    Tekirdağ da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi #5


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