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- Tekirdağ'da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi
Tekirdağ'da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi
- 19.06.2022 - 09:06
- Güncelleme : 19.06.2022 - 09:33
Dünya buğday arzında sıkıntı yaşarken son günlerde Türkiye'de tarla yangınları çoğalmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşanan buğday tarlasındaki yangın sonrası bu kez benzer vaka Tekirdağ'da yaşandı.
Tekirdağ'da araçla Çorlu - Sarılar yolundan geçen kişiler tarafından yola sigara izmariti atıldı.
Atılan izmaritler, yol üzerindeki tarlada yangının çıkmasına neden oldu.
Rüzgarın da etkisiyle İlter Temeldubas’a ait biçilmemiş buğday tarlası alev alev yandı.
İtfaiye ekipleri çağırıldı
Çevredekiler tarafından olayın yaşandığı yere itfaiye ekipleri çağırıldı.
Tekirdağ'da sigara izmariti tarlayı küle çevirdi
Yangın tamemen söndürüldü
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak tamamen söndürdü.
Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi derinden üzdü.
İtfaiye eri de yaralandı
Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaralanan 1 itfaiye eri de olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberien göre; parmağından yaralanan itfaiye eri tedavisinin ardından taburcu edilirken jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.