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Haber Merkezi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda 2 kişi tarafından silahla ateş açıldığını belirledi.

Yapılan çalışma sonucunda havaya ateş eden ve "Bizi kim alabilir" yazdıkları videoyu paylaştığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

SİLAHLARA EL KONULDU

Haklarında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan işlem yapılan şahısların evlerinde yapılan aramada olayda kullanılan silahlara da el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.