Haber Merkezi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda 2 kişi tarafından silahla ateş açıldığını belirledi.
Yapılan çalışma sonucunda havaya ateş eden ve "Bizi kim alabilir" yazdıkları videoyu paylaştığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
SİLAHLARA EL KONULDU
Haklarında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan işlem yapılan şahısların evlerinde yapılan aramada olayda kullanılan silahlara da el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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