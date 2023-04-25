Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 polis yaralandı

Tekirdağ'da hareketli dakikalar...
Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa Mahallesi'nde GBT sorgulaması yapan polis ekiplerinden kaçan şahıs bir eve saklandı.
Eve giden polis ekiplerinin üzerine ateş açıldı.
2 polis yaralandı
O sırada olay yerinden bulunan 2 polisten biri sırtından diğeri ise müdahale sırasında elinden yaralandı.
Şüpheli şahısların yakalanması için bölgeye takviye ekipleri istenirken yaralı 2 polis ise kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheli şahısların yakalanması için çalışmasını sürdürürken yaralanan 2 polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İki gün önce yine silahlı saldırı düzenlenmişti
Bayramın 3. gününde de Çerkezköy ilçesinde çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti.
Olayda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.