Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 polis yaralandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde GBT sorgulaması yapan güvenlik görevlilerinden kaçan zanlıların peşine düşen polislere silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan 2 polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İHA

Tekirdağ'da hareketli dakikalar...

Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa Mahallesi'nde GBT sorgulaması yapan polis ekiplerinden kaçan şahıs bir eve saklandı.

Eve giden polis ekiplerinin üzerine ateş açıldı.

2 polis yaralandı

O sırada olay yerinden bulunan 2 polisten biri sırtından diğeri ise müdahale sırasında elinden yaralandı.

Şüpheli şahısların yakalanması için bölgeye takviye ekipleri istenirken yaralı 2 polis ise kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli şahısların yakalanması için çalışmasını sürdürürken yaralanan 2 polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İki gün önce yine silahlı saldırı düzenlenmişti

Bayramın 3. gününde de Çerkezköy ilçesinde çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti.

Olayda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.