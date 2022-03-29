Tekirdağ’da, SMA’lı çocuğun yardım kumbarasının çalınma anları kamerada

2 yaşında SMA hastalığı ile mücadele eden Yaren Belli için fırına konulan yardım kumbarası çalındı. Baba Gökhan Belli, “Çocuğumuzun hakkı üstünde kalmayacak biliyoruz” dedi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde, simit fırını işleten Ekrem Öktem, SMA hastası olan 2 yaşındaki Yaren Belli'ye yardım toplamak için iş yerine koyduğu kumbara çalındı.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Fırına gelen bir kişi simit aldıktan sonra, çalışan işçi ile sohbet etmeye başladı. Yaren için bırakılan kumbarayı gören hırsızlık şüphelisi, bir yandan simit yedi diğer yandan kumbaranın olduğu alandaki ürünleri düzeltti. Dükkanda bir süre dolaştıktan sonra hırkasının fermuarını açan şüpheli, kumbarayı içine soktu.

Şahsın ayrılmasının ardından kumbaranın iş yerinde olmadığın fark eden Öktem, Yaren'in ailesine durumu bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kamera görüntülerini inceleyip olayla ilgili çalışma başlattı.

“İĞNE İLE KUYU KAZIYORUZ, BİRİ GELİP BÜTÜN UMUTLARIMIZI ÇALIYOR”

Hırsızlık olayına sosyal medya hesabından tepki gösteren baba Gökhan Belli, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadarı da pes dedirtti gerçekten. Yavrumuz ölmesin diye başlattığımız kampanyaya kuruş kuruş toplayarak ilerlemeye çalışıyoruz. İğne ile kuyu kazıyoruz yani biri gelip bütün umutlarımızı çalıyor.

Tekirdağ’da, SMA’lı çocuğun yardım kumbarasının çalınma anları VİDEO





“ÇOCUĞUMUZUN HAKKI ÜSTÜNDE KALMAYACAK BİLİYORUZ”

Yazıklar olsun diyecek çok söz yok. Allah çabamızı görüyor ve Allah senin hırkanın altında sakladığın umutlarımızı da görüyor. Seni Allah'a havale ediyor sonra da adalete teslim ediyoruz. Çocuğumuzun hakkı üstünde kalmayacak biliyoruz.”

“SÜREKLİ DOLUYOR VE AİLESİ GELİP ALIYORDU”

Hırsızlık olayına çok üzüldüğünü belirten fırın işletmecisi Ekrem Ökten de şu sözleri kaydetti:

"SMA hastası kızımız Yaren için koyduğumuz kumbaraya müşterilerimiz yoğun ilgi gösteriyordu. Sürekli doluyor ve ailesi gelip alıyordu. Burada talihsiz bir hırsızlık yaşandı. Kumbaramızı önceki gün saat 06.30'da kimliği belirsiz bir arkadaş gelip çalmış buradan. Bu yapılmaması gereken bir şey. Eğer o hırsız gelip bu parayı benden isteseydi, ben kendi cebimden çıkarıp verirdim. Emniyete bildirdik soruşturma şu an devam ediyor. Aile geldi, kamera görüntülerine baktı. Kimin çaldığı güvenlik kamerasında belli oluyor. Emniyete gittiler, gerekli işlemleri başlattılar.”