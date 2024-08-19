Tekirdağ'da sokak ortasında sopa ve içki şişesiyle birbirlerine girdiler

İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde aralarında uyuşturucu madde alışverişi yüzünden tartışma çıkan A.Y. ile A.T. karşı karşıya geldi.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ikili sopa ve içki şişesiyle birbirine girdi.
HASTANELİK OLDULAR
Kanlar içinde kalan 2 şahıs yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan A.Y. ve A.T. tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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