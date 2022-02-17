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Tekirdağ'da söndürmeyi unuttuğu mum evini yaktı

Tekirdağ'da söndürmeyi unuttuğu mum evini yaktı

Evinde yalnız yaşayan F.G.'nin söndürmeyi unuttuğu mum, uyurken devrilince yangın çıkardı. Saçları yanmış bir halde komşuları tarafından kurtarılan adam ise bir anda gözden kayboldu.