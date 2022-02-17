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    Tekirdağ'da söndürmeyi unuttuğu mum evini yaktı

    Evinde yalnız yaşayan F.G.'nin söndürmeyi unuttuğu mum, uyurken devrilince yangın çıkardı. Saçları yanmış bir halde komşuları tarafından kurtarılan adam ise bir anda gözden kayboldu.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 09:46
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    Tekirdağ'da söndürmeyi unuttuğu mum evini yaktı

    Tekirdağ Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi Kalealtı 2. Sokak’taki ikamette kalan F.G. isimli şahıs, yaktığı mumu söndürmeyi unuttu ve sonrasında uyuyakaldı.

    Mumun devrilmesi sonrası evde yangın çıktı.

    DEVRİLEN MUM EVİ YAKTI

    Yangını gören komşular, itfaiyeye haber verip F.G.’nin yardımına koştu.

    Evde uyuyakaldığı ortaya çıkan adam, mahalle sakinlerinin yardımıyla yanmaktan kurtarıldı.

    KOMŞULARI KURTARDI, ARDINDAN KAÇTI

    Saçları yandığı öne sürülen şahıs, olay yerinden kaçarak gözden kayboldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

    "SAÇI YANMIŞ HEMEN DIŞARI ÇIKARDIK, BİZ OLMASAK YANACAKTI"

    Olay yerinde konuşan bir genç, "Yangını gördük, içeride biri uyuyordu. Saçı başı yanmış ve hemen dışarı çıkardık. Biz olmasak yanacaktı." diye konuştu.

    Yanan ev küle dönerken, polis ekipleri kaçan F.G.’yi arıyor.

    Tekirdağ da söndürmeyi unuttuğu mum evini yaktı #1

    Tekirdağ da söndürmeyi unuttuğu mum evini yaktı #2

    Tekirdağ da söndürmeyi unuttuğu mum evini yaktı #3


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