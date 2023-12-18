Tekirdağ'da sosyal medyadan tanıştığı şahısları evine çağırdı: Başına gelmeyen kalmadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.O., sosyal medyadaki arkadaşlık sitesinden tanıştığı M.K. (23), C.P.K. (19) ve E.İ.'yi (19) evine davet etti.
Eve gelen 3 kişi, M.O. ile bir süre sohbet ettikten sonra bıçak ve muşta ile tehdit ederek, telefon bankacılığı üzerinden 70 bin lira kredi çektirdi.
Sosyal medyadan tanıştığı şahısları evine çağırdı: Tehditle kredi çektirdiler
Para hesaplarına geçen 3 kişi, iddiaya göre M.O.'ya cinsel tacizde bulunduktan sonra evden ayrıldı.
M.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 3 kişi hakkında şikayetçi oldu.
Tacizde de bulundular: Tutuklandılar
Polis; M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi, saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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