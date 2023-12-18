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Tekirdağ'da sosyal medyadan tanıştığı şahısları evine çağırdı: Başına gelmeyen kalmadı

Tekirdağ'da sosyal medyadan tanıştığı şahısları evine çağırdı: Başına gelmeyen kalmadı Tekirdağ'da M.O., sosyal medyadan tanışıp, evine davet ettiği M.K., C.P.K. ve E.İ.'nin bıçaklı, muştalı tehdidi ile 70 bin TL kredi çekti. Şikayet sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.