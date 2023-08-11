Tekirdağ'da su ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandı
İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde su için sondaj çalışması yapılırken, sondaj makinesinin kazı yaptığı alanda borusu patladı.

Borunun patlamasıyla sürtünmeye bağlı olarak yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

Ekipler müdahale etti

İtfaiyenin çalışması sonucu alevlere müdahale çalışması başlatıldı.

Doğalgaz ekipleri de alana gelerek bölgedeki doğalgazı kesti.

Tekirdağ'da su ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandı

İnceleme başlatıldı

Yangında sondaj makinesinde ve gaz borusunda hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kontrollü bir şekilde söndürüldü

Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan ise borudan dışarı çıkan doğalgazın sıkışıp sonraki aşamalarda olumsuz bir duruma mahal vermemesi için söndürme çalışmasını kontrollü bir şekilde yaptı.