Tekirdağ'da su patlağına müdahale edilmedi, vatandaş öfkelendi

Çorlu'da meydana gelen su patlağına müdahale edilmemesi, vatandaşın tepkisine sebep oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde, oluşan su patlağı sorunu vatandaşı sitem ettirdi.

Vatandaş, yetkili birimleri aramalarına rağmen iki gündür akan suya müdahalenin geç yapıldığını bildirdi.

Patlak nedeniyle Uğur Mumcu Parkı’nda su birikintisi oluştu.

Parka gelen küçük yaştaki çocuklar, tahterevalli çevresinde biriken sudan geçip oyun yaptı.

"İnanın ki köyler bu Çorlu’dan daha iyidir"

İHA'nın haberine göre; esnaf Erdoğan Çakır, "Türkiye’nin en pahalı ikinci suyunu kullanan Tekirdağ halkının demek ki paraları bu su patlaklarına gidiyor. Yazık günah! TESKİ şu patlakları durdursa belki halk daha ucuz su kullanacak.

Yıllardır çektiğimiz çile bitmiyor. Vatandaş olarak artık yeter artık diyorum. İnanın ki köyler bu Çorlu’dan daha iyidir. Yazık günah, tonlarca su boşa gitti." dedi.