Tekirdağ’da şüphe üzerine durdurulan kadın torbacı çıktı Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kadının üzerinde 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kadının ifadesi doğrultusunda 2 zehir taciri daha yakalandı.

İHA

Polis, zehir tacirlerine göz açtırmıyor…

Tekirdağ’ın Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul Caddesi üzerinde hareketlerinden şüphelendikleri G.B. isimli kadını durdurdu.

Önce kimliği sorulan kadının, ardından üst araması yapıldı.

Torbacı çıktı

Kadının çantasına ve tişörtüne gizlenmiş 7 paket halinde 50 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından Yeni Mahalle Polis Karakolu’na götürülen G.B.’nin ifadesi alındı.

2 şüpheli daha yakalandı

Kadının verdiği isimler üzerine harekete geçen ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.L.K. ve S.A. isimli iki şüpheliyi daha yakaladı.

Polis ekiplerinin dikkati sayesinde enselenen G.B., Ö.L.K. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.