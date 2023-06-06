Tekirdağ’da şüphe üzerine durdurulan kadın torbacı çıktı

Polis, zehir tacirlerine göz açtırmıyor…
Tekirdağ’ın Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul Caddesi üzerinde hareketlerinden şüphelendikleri G.B. isimli kadını durdurdu.
Önce kimliği sorulan kadının, ardından üst araması yapıldı.
Torbacı çıktı
Kadının çantasına ve tişörtüne gizlenmiş 7 paket halinde 50 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından Yeni Mahalle Polis Karakolu’na götürülen G.B.’nin ifadesi alındı.
2 şüpheli daha yakalandı
Kadının verdiği isimler üzerine harekete geçen ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.L.K. ve S.A. isimli iki şüpheliyi daha yakaladı.
Polis ekiplerinin dikkati sayesinde enselenen G.B., Ö.L.K. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.