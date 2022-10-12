Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

Çorlu'da tartıştığı arkadaşı tarafından 6 yerinden bıçaklanan H.Ö., hastaneye kaldırıldı. Polis ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde, iki şahıs iş çıkışı aynı sokak karşılaştı.

43 yaşındaki H.Ö. ile B.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Arkadaşını 6 yerinden bıçakladı

Tansiyonun bir anda yükselmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrası B.G., arkadaşı H.Ö.'yü 6 yerinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.