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- Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı
Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı
Çorlu'da tartıştığı arkadaşı tarafından 6 yerinden bıçaklanan H.Ö., hastaneye kaldırıldı. Polis ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
- 12.10.2022 - 17:12
- Güncelleme : 12.10.2022 - 17:53
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde, iki şahıs iş çıkışı aynı sokak karşılaştı.
43 yaşındaki H.Ö. ile B.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.
Arkadaşını 6 yerinden bıçakladı
Tansiyonun bir anda yükselmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrası B.G., arkadaşı H.Ö.'yü 6 yerinden bıçakladı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.