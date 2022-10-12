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    Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

    Çorlu'da tartıştığı arkadaşı tarafından 6 yerinden bıçaklanan H.Ö., hastaneye kaldırıldı. Polis ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
    • 12.10.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:53
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    Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde, iki şahıs iş çıkışı aynı sokak karşılaştı.

    43 yaşındaki H.Ö. ile B.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

    Arkadaşını 6 yerinden bıçakladı

    Tansiyonun bir anda yükselmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrası B.G., arkadaşı H.Ö.'yü 6 yerinden bıçakladı.

    Tekirdağ da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Yaralı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

    Tekirdağ da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı #2


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