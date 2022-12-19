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    Tekirdağ'da tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı

    Türkmenistan uyruklu adam, tartıştığı kardeşini sol gözünden bıçaklayıp, ağır yaralayarak kaçtı.
    • 19.12.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:52
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    Tekirdağ'da tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Türkmenistan uyruklu 35 yaşındaki Agjag Movlamov dehşet saçtı.

    Ocak çalışanı Begch Movlamov ile ağabeyi Agjag Movlamov, mesai bitiminde birlikte içki içmeye başladı.

    Bu sırada kardeşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kardeşini gözünden bıçakladı

    Agjag Movlamov, cebinden çıkardığı bıçağı kardeşinin sol gözüne sapladı.

    29 yaşındaki Begch Movlamov ağır yaralanırken, Agjag Movlamov ise olay yerinden kaçtı.

    Hastaneye sevk edildi

    Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Begch Movlamov, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    Şüpheli yakalandı

    Kaçan Agjag Movlamov ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Movlamov, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre, soruşturma devam ediyor.

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