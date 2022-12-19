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Tekirdağ'da tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı
Türkmenistan uyruklu adam, tartıştığı kardeşini sol gözünden bıçaklayıp, ağır yaralayarak kaçtı.
- 19.12.2022 - 16:51
- Güncelleme : 19.12.2022 - 16:52
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Türkmenistan uyruklu 35 yaşındaki Agjag Movlamov dehşet saçtı.
Ocak çalışanı Begch Movlamov ile ağabeyi Agjag Movlamov, mesai bitiminde birlikte içki içmeye başladı.
Bu sırada kardeşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kardeşini gözünden bıçakladı
Agjag Movlamov, cebinden çıkardığı bıçağı kardeşinin sol gözüne sapladı.
29 yaşındaki Begch Movlamov ağır yaralanırken, Agjag Movlamov ise olay yerinden kaçtı.
Hastaneye sevk edildi
Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Begch Movlamov, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Şüpheli yakalandı
Kaçan Agjag Movlamov ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Movlamov, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürüyor
DHA'nın haberine göre, soruşturma devam ediyor.