Tekirdağ’da telefon dolandırıcıları FETÖ yalanıyla yaşlı kadını dolandırdı

Yazdıkları FETÖ senaryosu ile yaşlı bir kadını dolandıran şahıslar, kadının paralarını ve ziynet eşyalarını çaldı. Polis düzenlediği operasyonla Suriye uyruklu şahısları yakaladı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki bir kadın, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.

Kendilerinin gizli görevli baş komiser olarak tanıtan dolandırıcılar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından bir kuyumcuya düzenlenen hırsızlık olayına adın karıştığını ve 48 kişinin bu konu yüzünden mağdur olduğunu söylediler.

6 aydır bu işin takipçisi olduklarını söyleyen şahıslar, yaşlı kadından sözde sorumlu şahısların yakalanması için yardım istedi.

KADINI TELEFONDA OYALADILAR

Sicili temiz olduğu için kendisine iftira atıldığını söyleyen dolandırıcılar, kadına sorular sorarak evde bulunan ziynet eşya ve paraların miktarını öğrenmeye çalıştı.

Dolandırıcı bir yandan kadını telefonda oyalarken, diğer yandan diğer dolandırıcıları kadının evine yönlendirdi.

300 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VERDİ

Dolandırıcılar İstanbul’dan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine gelerek kadına kendilerini gizli polis olarak tanıttı.

Yaklaşık 300 bin lira değerinde altın, 5 bin TL nakit para ve bin 160 euroyu kendi elleri ile şahıslara teslim kadın, ilerleyen saatlerde dolandırıldığını fark etti.

Kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

SURİYE UYRUKLU OLDUKLARI BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

Şahısların kimliklerinin belirlenmesi ile Suriye uyruklu oldukları ortaya çıktı.

SIK SIK TAKSİ DEĞİŞTİRDİLER

Şarköy ilçesine ticari bir taksi ile gelen şahısların, dönüş yolunda sık sık ticari taksi değiştirdikleri belirlendi.

Kadın üzerinden dolandırıcılar ile yeniden bağlantı kurularak şahıslar Tekirdağ’a yönlendirildi. 2 şahıs gözaltına alına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Ziynet eşyalarının bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.