Petrol
108.56
1.22%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
607.346
1.42%
BTXN Coin
30.70
-0.83%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Tekirdağ'da telefon dükkanında iki grup birbirine girdi

    Bir telefoncudan sıfır aldığı telefonu beğenmeyen müşteri ile esnaf arasında sandalye ve sopalı kavga çıktı.Kavgada darbe alan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 20.04.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da telefon dükkanında iki grup birbirine girdi

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde iki arkadaşıyla birlikte gittiği telefoncudan yaklaşık 2 bin 500 lira değerinde yeni telefon alan bir müşteri, telefonu paketinden açıp inceledikten sonra hattını taktı.

    Birkaç dakika sonra telefonu beğenmeyip geri iade etmek isteyen müşterinin tavrı, esnafı kızdırdı.

    Sattığı telefonu geri almak istemedi

    Telefona hat takıldığı gerekçesiyle esnaf, sattığı telefonu geri almak istemedi. Yaşanan sözlü tartışma üzerine iki grup birbirine girdi.

    Sandalyeler hava uçuştu

    Sopa ve sandalyeler havada uçuşurken, kavga sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga önlendi.

    1 kişi yaralandı

    Kavga nedeniyle başına darbe alan 1 kişi, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ da telefon dükkanında iki grup birbirine girdi #1

    Tekirdağ da telefon dükkanında iki grup birbirine girdi #2

    Tekirdağ da telefon dükkanında iki grup birbirine girdi #3

    Tekirdağ da telefon dükkanında iki grup birbirine girdi #4


    İlginizi Çekebilir

    19 Nisan Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    19 Nisan Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Hakkarili besiciler çoban bulamayınca nöbetleşe hayvan gütmeye başladı
    Yaşam

    Hakkarili besiciler çoban bulamayınca nöbetleşe hayvan gütmeye başladı

    Görüş Bildir