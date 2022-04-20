Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da telefon dükkanında iki grup birbirine girdi

Tekirdağ'da telefon dükkanında iki grup birbirine girdi

Bir telefoncudan sıfır aldığı telefonu beğenmeyen müşteri ile esnaf arasında sandalye ve sopalı kavga çıktı.Kavgada darbe alan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.